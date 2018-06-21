Украинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривен

Гражданин Украины пытался провезти 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 000 грн на неподконтрольные территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишут AIN.UA.

Контрабанду обнаружили пограничники Лисичанского отряда на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил.

Украинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривен

На фотографиях госпогранслужбы видно, что речь идет о смартфонах моделей Redmi Note 5 стоимостью от 6000 грн и S2 стоимостью от 4000 грн. Партия изъята сотрудниками ГФС.


Майя Яровая, AIN


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