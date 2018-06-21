Украинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривен
Гражданин Украины пытался провезти 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 000 грн на неподконтрольные территории Луганской области. Об этом
Контрабанду обнаружили пограничники Лисичанского отряда на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская», на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил.
На фотографиях госпогранслужбы видно, что речь идет о смартфонах моделей Redmi Note 5 стоимостью от 6000 грн и S2 стоимостью от 4000 грн. Партия изъята сотрудниками ГФС.
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21.06.2018 12:03