Google запустил Центр подписок в Google Play

Компания Google упростила управление подписками на Android. В приложении Google Play Маркет появился специальный раздел, где отображаются все оформленные подписки на сервисы.

Не секрет, что пользователи зачастую опасаются оформлять подписки из-за сложностей при их приостановке или отмене. Именно эту задачу решает Google запуском центра подписок для Android-пользователей.

В Центре можно просмотреть все существующие подписки с указанием размера абонентской платы, отменить их, возобновить или восстановить те из них, которые ранее были отменены, – например, для повторного включения HBO NOW с выходом нового сезона «Игры престолов». При отмене приложение попросит пользователя указать причину, по которой он решил отказаться от подписки.

Если у пользователя никаких подписок нет, Google Play Маркет покажет ему приложения, которые распространяют контент по подписной модели. Для каждой страны составлен отдельный перечень наиболее востребованных приложений.

Кроме того, разработчики теперь могут создавать глубокие ссылки для перехода непосредственно к оформлению подписки на свои приложения. Эти ссылки можно указывать на сайтах, в электронной почте, социальных сетях и т. п.

Напомним, вчера компания Google выпустила отдельное приложение для прослушивания подкастов Google Podcasts. Сервис доступен на 47 языках по всему миру для устройств под управлением Android.


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