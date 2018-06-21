Samsung оштрафовали на $400 млн за нарушение патента

Согласно одному из ведущих поставщиков финансовой информации Bloomberg, окружной суд штата Техас оштрафовал компанию Samsung на $400 млн за нарушение патентов.

В декабре 2016 года институт Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) подал иск против южнокорейского производителя в незаконном использовании технологии FinFet, которая значительно повышает производительность миниатюрного чипа, при этом снижая его энергопотребление. Изначально, Samsung не заинтересовалась данной технологией, но все изменилось когда Intel лицензировала технологию FinFet.