Apple планирует в сентябре продать 45 миллионов новых iPhone

По традиции, в сентябре Apple выпустит новые модели iPhone. В это раз компания представит сразу три iPhone: две версии с OLED-экранами и один более доступный аппарат с LCD-дисплеем.

Согласно данным корейского издания The Bell, основную ставку в Купертино делают на флагманский iPhone с 6,5-дюймовым OLED-экраном. На данную модель Apple ожидает собрать 45 миллионов предзаказов.

iPhone с 5,44-дюймовым OLED-экраном соберет около 25 миллионов предварительных заказов. Самый доступный iPhone с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем, как ожидается, будет выпущен в количестве 30 миллионов единиц.

По предварительным данным, флагманский iPhone с 6,5-дюймовым экраном будет стоить еще дороже, чем iPhone X на старте продаж – то есть более $1000.