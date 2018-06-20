Apple начнет автоматически передавать в службу спасения данные о локализации пользователя

В конце сентября 2018 года компания Apple готовит запуск нового сервиса, который войдет в iOS 12. При звонке по номеру 911 iPhone автоматически будет отправлять местонахождение пользователя в службу спасения.

Это упросит работу диспетчеров экстренных служб и сделает ее более эффективной. Служба спасения сразу будет получать точные координаты позвонившего, как только будет установлено соединение.

Для отслеживания местоположения смартфона будет использована новейшая технология RapidSOS, которая дополнит запущенную в 2015 году систему HELO (Hybridized Emergency Location), отслеживающую пользователя по вышкам сотовой связи, Wi-Fi и GPS. Apple утверждает, что сервис сможет определять местоположение пользователя с точностью до 50 метров. RapidSOS также будет интегрирована в системы аварийного реагирования центров службы спасения, что позволит свести время на определение положения пользователя к минимуму.

Согласно данным Федеральной комиссии по связи США (FCC), сокращение времени отклика экстренных служб даже на 1 минуту позволит спасти более 10 тысяч жизней ежегодно.

Apple отмечает, что только центры 911 будут получать данные о местоположении владельца смартфона, третьим лицам информация передаваться не будет.


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