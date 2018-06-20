Samsung готовит смартфон Galaxy J7 Top с процессором Exynos

Samsung готовит смартфон Galaxy J7 Top с процессором Exynos

Не так давно компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy J7 модельного ряда 2018 года, который оценён в 220 долларов США. Теперь сетевые источники сообщают, что к выпуску готовится аппарат Galaxy J7 Top.

Новинка «засветилась» на сайте организации Bluetooth Special Interest Group (SIG). Устройство фигурирует под кодовым обозначением SM-S757BL.

Известно, что основой смартфона послужит фирменный процессор Exynos 7870. Этот чип содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графический контроллер Mali-T830 и модем LTE Category 6, обеспечивающий возможность загрузки данных через мобильную сеть со скоростью до 300 Мбит/с.

Samsung готовит смартфон Galaxy J7 Top с процессором Exynos

Аппарат будет нести на борту 2 Гбайт оперативной памяти, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 / 5 ГГц). В качестве программной платформы названа операционная система Android 8.0 Oreo.

Параметры дисплея и камер пока, увы, не раскрываются. Но, вероятнее всего, новинка получит экран размером около 5,5 дюйма по диагонали, а также традиционные одинарные камеры спереди и сзади.

По оценкам Gartner, компания Samsung в первом квартале текущего года занимала лидирующую позицию в списке ведущих поставщиков смартфонов. За три месяца компания отгрузила 78,6 млн «умных» аппаратов. При этом рыночная доля южнокорейского гиганта за год сократилась с 20,8 % до 20,5 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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