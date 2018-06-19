LG хочет выпустить смартфон Q8+

В Южной Корее регуляторы начали тестирование смартфона LG Q8+, который заменит собой текущую модель LG Q8. Анонс состоится в очень скором будущем, вероятнее всего, в июле, и релиз тоже не заставит себя долго ждать.



Смартфон LG Q8 предлагает процессор Qualcomm 820, 4 Гб ОЗУ, накопитель на 32 гигабайта и защиту от воды и пыли IP68, благодаря которой с ним можно даже плавать. Экран аппарата держит разрешение Quad HD при диагонали 5,2 дюйма, а основная камера делает снимки 16 Мп. Как утверждается, LG Q8+ недалеко уйдет от предшественника, сохранив те же 4 Гб ОЗУ. Экран его получит соотношение сторон 18:9, но вот топового процессора в нем точно не будет – следует ждать Qualcomm 710, CPU, созданный специально для смартфонов среднего уровня.



Прочие спецификации вполне стандартные – модуль LTE , OC Android 8.1 Oreo с оболочкой LG UX последней версии, слот под SIM-карту, поддержка двух SIM-карт и порт USB-C для зарядки батареи неизвестной емкости. Прибытие LG Q8+ на прилавки ожидается в августе, вот только с географией его распространения пока что не все ясно: вполне вероятно, купить его можно будет лишь в нескольких странах мира. Стоимость своего нового смартфона LG сообщит во время анонса.