LG хочет выпустить смартфон Q8+

В Южной Корее регуляторы начали тестирование смартфона LG Q8+, который заменит собой текущую модель LG Q8. Анонс состоится в очень скором будущем, вероятнее всего, в июле, и релиз тоже не заставит себя долго ждать.

Q8+

Смартфон LG Q8 предлагает процессор Qualcomm 820, 4 Гб ОЗУ, накопитель на 32 гигабайта и защиту от воды и пыли IP68, благодаря которой с ним можно даже плавать. Экран аппарата держит разрешение Quad HD при диагонали 5,2 дюйма, а основная камера делает снимки 16 Мп. Как утверждается, LG Q8+ недалеко уйдет от предшественника, сохранив те же 4 Гб ОЗУ. Экран его получит соотношение сторон 18:9, но вот топового процессора в нем точно не будет – следует ждать Qualcomm 710, CPU, созданный специально для смартфонов среднего уровня.

Прочие спецификации вполне стандартные – модуль LTE, OC Android 8.1 Oreo с оболочкой LG UX последней версии, слот под SIM-карту, поддержка двух SIM-карт и порт USB-C для зарядки батареи неизвестной емкости. Прибытие LG Q8+ на прилавки ожидается в августе, вот только с географией его распространения пока что не все ясно: вполне вероятно, купить его можно будет лишь в нескольких странах мира. Стоимость своего нового смартфона LG сообщит во время анонса.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Южной Корее опять начнут продавать iPhone 3GSВ Южной Корее опять начнут продавать iPhone 3GS
Apple ужесточила правила App Store — запрещен майнинг и продажа контактов
Intel приступила к производству чипов связи для iPhone 2018 годаIntel приступила к производству чипов связи для iPhone 2018 года
Экран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панелиЭкран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панели
Android P получит тёмный режимAndroid P получит тёмный режим
Блок рекламы


Похожие новости
LG X5 (2018): смартфон с батареей на 4500 мА·ч и поддержкой LG PayLG X5 (2018): смартфон с батареей на 4500 мА·ч и поддержкой LG Pay
Экран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панелиЭкран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панели
На смартфон Moto C2 могут установить Android GoНа смартфон Moto C2 могут установить Android Go
На тыльной панели смартфона 8848 M5 Titanium расположился круглый экранНа тыльной панели смартфона 8848 M5 Titanium расположился круглый экран
Motorola готовит «гибкий» смартфон с самовосстанавливающимся экраномMotorola готовит «гибкий» смартфон с самовосстанавливающимся экраном
Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus выйдут с разными процессорамиСмартфоны Meizu 16 и 16 Plus выйдут с разными процессорами
Apple может не выпустить iPhone SE 2Apple может не выпустить iPhone SE 2
ASUS выпустила смартфон ZenFone Ares с 8 ГБ ОЗУ за $330ASUS выпустила смартфон ZenFone Ares с 8 ГБ ОЗУ за $330
Huawei Cloud позволяет запускать Windows 10 на смартфонеHuawei Cloud позволяет запускать Windows 10 на смартфоне
Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоныПроцессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны
Последние новости
Подгружаем последние новости