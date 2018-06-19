Минздрав запустил мобильное приложения для проверки назначенных лекарств

Пациент может проверить наличие препарата в перечне или найти более дешевый аналог.

Минздрав запустил мобильное приложения для проверки назначенных лекарств
архивное фото
Фото: politica-ua.com

Министерство здравоохранения презентовало новый модуль бесплатного мобильного приложения "Ліки Контроль", которое позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-службы министерства.

"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что есть в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Лекарство Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируется бесплатно и выяснить, не забыли о них сказать в больнице ", - отметил заместитель министра Роман Илык.

Приложение помогает узнать все подробности о нужном лекарство сразу у аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

  • проверить, входят нужные пациенту препараты в программу «Доступные лекарства» и в Нацперечень;
  • найти более дешевые, но такие же эффективные аналоги;
  • ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;
  • проверить лекарства визуально на предмет подделки.

"Мы планируем в ближайшее время закончить разработку автоматизированной электронной жалобы в случае, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацперечень. Эта жалоба будет адресоваться главному врачу учреждения и в местный департамент здравоохранения с копией на Минздрав, и позволит пациенту с минимумом усилий защитить свое право на бесплатное лечение", - рассказала Виктория Тимошевская, директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение".

Напомним, по данным общенационального исследования "Индекс Здоровье. Украина", в 2017 году каждый пациент при лечении в стационаре в среднем потратил 2468 грн. Каждый четвертый пациент вообще отказывался от госпитализации из-за недостатка средств, а около 60% респондентов отметили, что были проблемы с оплатой лекарств и товаров медицинского назначения во время госпитализации.


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