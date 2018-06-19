Все три iPhone 2018 сравнили на видео с iPhone X

Осенью нынешнего года компания Apple выпустит три новых модели iPhone. Японский ресурс Macotakara опубликовал видео, где представлены макеты грядущих новинок. Данные макеты были воссозданы по «финальным чертежам», которые «всплыли» через азиатскую цепочку поставщиков.

Согласно чертежам, размеры 5,8-дюймового iPhone X 2018 будут составлять 143,65?72,03?7,69 мм. Как видно, новинка будет шире оригинальной модели. Но как отмечает Macotakara, это может быть погрешностью схем.

iPhone 2018 с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем получит размеры 157,53?77,44?7,85 мм. iPhone 8 Plus примерно на 1 мм короче, на 1 мм шире и примерно на 0,35 мм толще. Также 6,4-дюймовый iPhone X Plus будет обладать теми же технологиями камеры, что и текущий iPhone X, с теми же размерами датчиков.

Размеры 6,0-дюймового iPhone 2018 с LCD-панелью составят 150,91?75,72?8,47 мм. В опубликованном видео можно увидеть наглядные сравнения макетов iPhone 2018 с iPhone X, iPhone 7 и iPhone 8 Plus.