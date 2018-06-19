Владельцы Tinder выпустили новое дейтинг-приложение, в котором за свидание нужно побороться
Компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, OK Cupid и другими выпустила новое дейтинг-приложение
И это еще не все. Из этих 16-ти пользователю предстоит выбрать финальную четверку. Для этого приложение поочередно показывает варианты в парах, чтобы вы выбрали из двух одного наиболее понравившегося человека из «короновали» его. Оставшимся 4 финалистам будет дарована возможность пообщаться с вами в чате и договориться о свидании.
Тем временем сам пользователь параллельно получает свои «короны» в чужих турнирах. Чем чаще он будет попадать в «четверку финалистов», тем больше пар предложит ему алгоритм.
Создатели Crown хотят подстегнуть пользователей проявлять больше активности в поисках своей второй половинки. «Чем больше потенциальных партнеров ты просматриваешь, тем выше вероятность, что ты останешься ни с чем. Это называется когнитивная перегрузка. Искать что-то лучше — это естественная человеческая предрасположенность. И когда тебе дается слишком много выбора и возможностей найти себе более подходящий вариант в онлайн-мире, очень легко попасть от этого в зависимость», —
Приложение уже можно
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19.06.2018 15:19