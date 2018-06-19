Владельцы Tinder выпустили новое дейтинг-приложение, в котором за свидание нужно побороться

Компания Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, OK Cupid и другими выпустила новое дейтинг-приложение Crown с элементами геймификации. Приложение призвано решить проблему переизбытка выбора, который вызывает у пользователей зависимость от других приложений для дейтинга, в том числе и Tinder. В отличие от «коллег», алгоритм Crown предлагает пользователю не бесконечный поток вариантов, а всего 16 партнеров на выбор в день, пишут AIN.UA.

И это еще не все. Из этих 16-ти пользователю предстоит выбрать финальную четверку. Для этого приложение поочередно показывает варианты в парах, чтобы вы выбрали из двух одного наиболее понравившегося человека из «короновали» его. Оставшимся 4 финалистам будет дарована возможность пообщаться с вами в чате и договориться о свидании.

Тем временем сам пользователь параллельно получает свои «короны» в чужих турнирах. Чем чаще он будет попадать в «четверку финалистов», тем больше пар предложит ему алгоритм.

Владельцы Tinder выпустили новое дейтинг-приложение, в котором за свидание нужно побороться

Создатели Crown хотят подстегнуть пользователей проявлять больше активности в поисках своей второй половинки. «Чем больше потенциальных партнеров ты просматриваешь, тем выше вероятность, что ты останешься ни с чем. Это называется когнитивная перегрузка. Искать что-то лучше — это естественная человеческая предрасположенность. И когда тебе дается слишком много выбора и возможностей найти себе более подходящий вариант в онлайн-мире, очень легко попасть от этого в зависимость», — цитирует TechCrunch слова научного советника Match Group Хелен Фишер.

Приложение уже можно скачать в Apple Store (версию для Android обещают со временем), однако пока оно работает лишь в Лос-Анджелесе и готовится к масштабированию на другие города США. Когда Crown станет доступен по всему миру, не сообщается.


Майя Яровая, AIN


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