Экран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панели

В сети опубликованы подробные характеристики смартфона Oppo Find X, нового китайского флагмана. В них говорится, что его экран займет почти всю лицевую панель – на ней едва ли останутся рамки. Впрочем, о чем-то таком уже заявляла китайская фирма Lenovo про свой Z5, а в итоге рамки у смартфона оказались на месте, да еще и достаточно широкие, притом вместе с монобровью.



По последним данным, экран Oppo Find X займет почти 94 процента площади лицевой панели и даже обойдется без выреза в стиле Apple iPhone X, что не может не радовать. Это будет панель Super AMOLED с отличными углами обзора, диагональю 6,4 дюйма и разрешением Quad HD, и он лаже оставит место под фотокамеру на 25 Мп для селфи. Oppo Find X сможет делать отличные снимки на основную камеру 20+16 Мп с 5-кратным оптическим зумом и на нее же записывать 4К-видео 60 к/с, а за скорость работы мобильника ответит топовый процессор Qualcomm 845 со встроенной видеокартой Adreno 630.



Памяти у флагмана много – 6 или 8 Гб оперативной и 1289 или 256 Гб встроенной, к тому же обещан слот microSD еще на 256 Гб. Питает все эти компоненты батарея емкостью 3645 мАч с быстрой зарядкой по USB-C, а вот беспроводная зарядка пока что не упоминается. Oppo Find X работает на ОС Android 8.1 Oreo, и покажут его уже завтра в Париже.