На смартфон Moto C2 могут установить Android Go

Готовящийся к анонсу смартфон Moto C2, как сообщалось ранее, должен работать на базе полноценной ОС Android 8.1 Oreo, однако его спецификации, опубликованные сегодня, говорят об обратном. Начинка мобильника слишком слаба и не потянет данную операционку, и потому, по новым слухам, ее заменят на нечто более легкое.



Согласно этим данным, грядущий Moto C2 получит в свое распоряжение ОС Android 8.1 Go – ту же Oreo, только без ряда не особо нужных функций и оптимизированную под смартфоны с начинкой из 2015 года. Рассматриваемое средство связи от Motorola располагает лишь 1 Гб оперативной памяти, и этого объема мало на что хватит в современных реалиях, так что переход на Android Go кажется вполне рациональным решением.



Также у Moto C2 есть 16 Гб постоянной памяти, батарея 2120 мАч, два SIM-слота, LTE-модем и некий процессор с четырьмя ядрами, вполне вероятно, что даже от MediaTek. Экран смартфона получит диагональ 5,2 дюйма, и это все известные подробности об аппарате. Moto C2 и его Plus-версию покажут до конца этого лета, вот только есть шанс, что цена устройств окажется выше в сравнении с конкурентами – об этом можно судить по стоимости других смартфонов Motorola.