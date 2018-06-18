На тыльной панели смартфона 8848 M5 Titanium расположился круглый экран

В Китае представлен новый смартфон 8848 M5 Titanium с двумя экранами, один из которых вынесен на заднюю панель. Мобильники с такой фишкой уже давно существуют на рынке, однако здесь речь идет о дисплее круглой формы, плюс сам по себе это дорогой телефон с соответствующим внещним видом.



Дополнительный экран 8848 M5 Titanium получил диаметр 2 дюйма и разрешение 390х390 пикселей, тогда как основной имеет диагональ 5,65 дюйма и разрешение Full HD+ при соотношении сторон 18:9. Рядом с ним находится фотокамера на 12 Мп, а тыльную сторону украшает одинарная камера на 16 Мп. Оба дисплея здесь основаны на матрице AMOLED. Прочие характеристики смартфона 8848 M5 Titanium включают в себя батарею 3450 мАч, 6 или 8 Гб ОЗУ, штатный накопитель на 128 или даже 256 гигабайтов и некий процессор с частотой 2 ГГц на четырех ядрах.



Также имеются пара слотов под SIM-карты, дорогой (по китайским меркам) дизайн, модуль LTE , защита от влаги (именно от влаги, а не от воды) и современная прошивка Google Android 8.1 Oreo со штатным интерфейсом Material UI. Цена 8848 M5 Titanium не сообщается, но едва ли она окажется приемлемой для почти ноунеймового смартфона из Поднебесной – за пределами этой страны не ценятся такого рода аппараты при наличии топовых мобильников от крупных производителей.