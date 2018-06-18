Motorola готовит «гибкий» смартфон с самовосстанавливающимся экраном

Помимо гибких смартфонов от Samsung, Huawei и LG, в нынешнем году и Motorola может представить свою аналогичную новинку.

Motorola гибкий смартфон

Технологический гигант подал патент на умное самовосстанавливающееся стекло для смартфонов. Для этого будет использоваться прозрачный пластик или же стекловидный полимер.

Устройство будет самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Если имеется деформация, пользователю предложат запустить процесс восстановления экрана. Во время восстановления пользоваться смартфоном запрещено. Ремонт аппарата будет происходить при помощи тепла, которое выделит сам телефон.

Motorola гибкий смартфон

Существует и автоматический режим. «Модуль починки» питает резервная батарея, которая также помогает хранить информацию о том, сколько раз экран был сложен. После определенного количества складываний, режим восстановления активируется автоматически. При этом Motorola предупреждает, что данная технология может исправить лишь мелкие повреждения.

Когда именно Motorola представит свой первый "гибкий" смартфон пока неизвестно.


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