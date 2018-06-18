Разработчики приложений обманывают пользователей псевдорейтингом в Google Play

Разработчики мобильных приложений для Android обманывают пользователей, подделывая количество загрузок в магазине Google Play. Этот факт обнаружил эксперт по безопасности ESET Лукас Стефанко (Lukas Stefanko).

Владельцы приложений вписывают в поле для имени разработчика фальшивое количество загрузок, которое затем отражается на странице приложения, вводя невнимательных пользователей в заблуждение. Такой псевдорейтинг может исчисляться миллиардами ненастоящих установок.

Проанализировав большое количество приложений, использующих подобный трюк с псевдорейтингом, эксперт пришел к выводу, что большинство из них являются рекламными и не несут никакого полезного функционала.

При этом столь простой метод мошенничества оказался очень эффективным: пользователи, как правило, склонны доверять очень популярным программам, так как считают их безопасными. Эксперт предупреждает, что потенциально таким трюком могут воспользоваться и злоумышленники. Равно как и добавлением на обложку приложения «значка верификации от Google Play:

При том, что Google Play не раздает значки верификации.

Специалисты ESET настоятельно рекомендуют обращать внимание на дополнительную информацию о приложениях и на отзывы других пользователей.