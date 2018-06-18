Apple может не выпустить iPhone SE 2

Как сообщает издание Forbes, со ссылкой на производителя чехлов Olixar, компания Apple может отказаться от планов по выпуску приемника смартфона iPhone SE.

iPhone SE 2

Ранее сообщалось, что «анонимные источники» якобы подтвердили выход iPhone SE 2, а Olixar уже начал работать над чехлами по CAD-чертежам. Теперь производство остановилось. Официальный дебют iPhone SE 2 должен был состоятся на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая прошла в Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Но этого так и не случилось.

iPhone SE 2

Согласно источникам, iPhone SE 2 не будет выпущен в нынешнем году, так как "яблочный" производитель решил сосредоточиться на более крупных и дорогих моделях в стиле iPhone X. Некоторые источники прогнозируют, что iPhone SE 2 не только не появится в текущем году, но и вообще никогда. По мнению производителей, на данный момент, компактные смартфоны не пользуются большим спросом у пользователей.




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