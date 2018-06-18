Apple может не выпустить iPhone SE 2

Как сообщает издание Forbes, со ссылкой на производителя чехлов Olixar, компания Apple может отказаться от планов по выпуску приемника смартфона iPhone SE.

Ранее сообщалось, что «анонимные источники» якобы подтвердили выход iPhone SE 2, а Olixar уже начал работать над чехлами по CAD-чертежам. Теперь производство остановилось. Официальный дебют iPhone SE 2 должен был состоятся на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая прошла в Сан-Хосе с 4 по 8 июня. Но этого так и не случилось.

Согласно источникам, iPhone SE 2 не будет выпущен в нынешнем году, так как "яблочный" производитель решил сосредоточиться на более крупных и дорогих моделях в стиле iPhone X. Некоторые источники прогнозируют, что iPhone SE 2 не только не появится в текущем году, но и вообще никогда. По мнению производителей, на данный момент, компактные смартфоны не пользуются большим спросом у пользователей.