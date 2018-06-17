Apple iPhone 3GS вернулся на корейский рынок спустя 9 лет

Apple iPhone 3GS вернулся на корейский рынок спустя 9 лет

Южнокорейский оператор SK Telink сообщил, что смартфон Apple iPhone 3GS, вышедший уже на рынок в далёком 2009 году, вернётся в конце этого месяца в продажу через онлайн-магазин SK Seven Mobile Online Mall, разумеется, ограниченной партией. В своё время этот аппарат завоевал громадную популярность в Южной Корее и, видимо, компания рассчитывает на ностальгирующих.

Продаваемые SK Telink экземпляры iPhone 3GS являются переупакованными телефонами. В течение нескольких лет они хранились на складах в оригинальных упаковках и теперь перед продажей они проходят проверку на работоспособность, после чего снова упаковываются. Эти аппараты не использовались потребителями.

Стоит отметить, что последней выпущенной для iPhone 3GS программной платформой является iOS 6.1.6, так что масса современных приложений вроде Messenger или популярного в Корее KakaoTalk попросту не будет работать. Рассчитывать можно только на основные функции вроде SMS, звонков и MP3 — в общем, выбор для стариков или детей, которые концентрируются на учёбе. Оригинальные зарядное устройство, кабель и наушники входят в поставку.

Как сообщается, стоимость устройства, вдобавок без всяких контрактных соглашений, смешная — всего 44 000 корейских вон (2500 рублей), так что наверняка заготовленная партия будет быстро распродана. Проблема лишь в том, что полноценной гарантии, видимо, нет, ведь обслуживание смартфона и выпуск компонентов давно прекратились.

SK Telink отмечает, что iPhone 3GS поступит в продажу в честь открытия мобильного интернет-магазина, ставящего целью расширить ассортимент продаваемых оператором смартфонов.

Apple iPhone 3GS вернулся на корейский рынок спустя 9 лет


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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