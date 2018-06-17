ASUS выпустила смартфон ZenFone Ares с 8 ГБ ОЗУ за $330

Компания ASUS представила свой новый смартфон ZenFone Ares, в основу которого лег ZenFone AR, выпущенный в 2017 году. Также как и прошлогодняя модель, новинка работает с AR и VR благодаря Google ARCore.

ASUS ZenFone Ares

Дисплей

ASUS ZenFone Ares оснащен 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2560?1440 пикселей. Для улучшения видимости на солнце, экран поддерживает фирменную технологию Tru2life. Также передняя панель покрыта защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4.

Процессор и память

Аппаратной основой ZenFone Ares стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 821 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 530 и модемом X12 LTE. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ. Также девайс оборудован флеш-модулем UFS 2.0 емкостью 128 ГБ.

ASUS ZenFone Ares

Камеры

На задней панели располагается 23-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony IMX318 с максимальной диафрагмой f/2,0, лазерным автофокусом, системами оптической и электронной стабилизации, двухтоновой светодиодной вспышкой. Спереди имеется 8-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0 и углом поля зрения 85°.

Прочие характеристики

ASUS ZenFone Ares обладает адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2?2 MIMO и Bluetooth 4.2, дактилоскопическим сканером, приёмником GPS, портом USB Type-C и качественной аудиосистемой. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0 и система Hybrid dual SIM (micro+nano/microSD).

Доступность и цена

На данный момент ASUS ZenFone Ares доступен только в Тайване. Стоимость смартфона составляет около $330. Появится ли новинка в других регионах пока неизвестно.


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