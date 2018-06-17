Huawei Cloud позволяет запускать Windows 10 на смартфоне

Huawei на выставке CES Asia 2018 представила концепцию «ваш смартфон это ваш ПК» запустив десктопную ОС Windows 10 на смартфоне Huawei.

Huawei Cloud

Платформа Huawei Cloud позволяет запускать Windows 10 с помощью удаленного сервера по собственному протоколу удаленного рабочего стола Huawei.

Напомним, в 2017 году Huawei продемонстрировала аналог Samsung Dex, который не требует проприетарной док-станции, а подключение к внешнему монитору и периферии реализовано через порт USB-C.

Huawei Cloud

Технология Huawei Cloud является развитием идеи и позволяет запускать Windows 10 даже без подключения дисплея и периферии. Однако, это не лучшим образом сказывается на удобстве использования.

Технология Huawei Cloud с Windows 10 поддерживается флагаманскими смартфонами Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Mate 10 и Huawei Mate RS, а также планшетом Huawei MediaPad M5.


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