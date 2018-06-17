Huawei Cloud позволяет запускать Windows 10 на смартфоне

Huawei на выставке CES Asia 2018 представила концепцию «ваш смартфон это ваш ПК» запустив десктопную ОС Windows 10 на смартфоне Huawei .

Платформа Huawei Cloud позволяет запускать Windows 10 с помощью удаленного сервера по собственному протоколу удаленного рабочего стола Huawei .

Напомним, в 2017 году Huawei продемонстрировала аналог Samsung Dex, который не требует проприетарной док-станции, а подключение к внешнему монитору и периферии реализовано через порт USB-C.

Технология Huawei Cloud является развитием идеи и позволяет запускать Windows 10 даже без подключения дисплея и периферии. Однако, это не лучшим образом сказывается на удобстве использования.