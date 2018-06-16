Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10

Компания Xiaomi сообщила о релизе глобальной бета-версии прошивки MIUI 10. Сама оболочка была представлена пару недель назад одновременно с флагманским смартфоном Mi 8 и его младшим братом Mi 8 SE.

MIUI 10

Пока что глобальная бета MIUI 10 вышла лишь на пяти смартфонах, и это Redmi Note 5, Mi 6, Mi Mix 2 и еще несколько популярных аппаратов от Сяоми. Чуть позже релиз состоится еще для 20 мобильников, осталось лишь немного подождать. Основные изменения в MIUI 10 коснулись визуального оформления, которое теперь вызывает много споров – кому-то нравится, а кто-то категорически против нововведений.

Действительно, перерисовано много всего, и все новшества без изменений скопированы с iOS 11, далеко не самой совершенной и удобной прошивки в мире. Финальный релиз MIUI 10 ожидается в конце этого лета, но на этот раз Xiaomi решила не выпускать апдейт для всех своих смартфонов – модели, которым уже пять или шесть лет от роду, не смогут обновиться до Десятки, тут уж ничего не попишешь. К слову, Apple в курсе, что iOS 11 всех раздражает, и у нее уже есть бета iOS 12, которая работает раз в 10 стабильнее и быстрее. Надеемся, что MIUI 10 не станет медленнее относительно MIUI 9, иначе это будет настоящий провал.

Максим Мишенев, MobileDevice


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