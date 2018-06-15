В Южной Корее опять начнут продавать iPhone 3GS

Южнокорейский мобильный оператор SK Telink решил возобновить продажи смартфонов iPhone 3GS. Стоит заметить, что данные смартфоны не являются бывшимы в употреблении.

Напомним, Apple iPhone 3GS был выпущен 2009 году на смену iPhone 3G и позиционировался в качестве вдвое быстрой модели, а префикс «S» обозначал слово «Speed» (скорость). iPhone 3GS был снят с производства в 2012 году.

iPhone 3GS станет доступен у оператора SK Telink без контракта до конца июня по цене $40. Смартфоны будут поставляться со складов в оригинальных упаковках с аксессуарами.

Так как последним обновлением iPhone 3GS является iOS 6, большинство новых функций и приложений будут недоступны. Не смотря на это, такой базовый функционал, как звонки, SMS, а также проигрование музыки и видео должен работать без проблем.