Спецификации флагманов Meizu 16 и 16 Pro утекли в сеть

В интернете обнаружены новые подробности о флагманских смартфонах Meizu 16 и 16 Pro из Поднебесной, анонс которых предварительно назначен на август текущего года. Это будут современные решения, внешне очень похожие на текущий Meizu 15, дизайн которого был принят очень тепло.



Смартфоны Meizu 16 и 16 Pro будут наделены экранами на 5,6 и 6,1 дюйма соответственно с тонкими рамками по всему периметру, разрешением Full HD+ и Quad HD+, поддержкой 3D Touch и встроенным сканером отпечатков пальцев. Толщина корпусов не превысит 7,5 миллиметра, а в основу обоих аппаратов ляжет процессор Qualcomm 845 – самый передовой на данный момент. Также в них следует искать фотокамеры на 20 Мп спереди и 12 Мп сзади.



Младший Meizu 16 обзаведется батареей 3080 мАч, памятью 6-64 и 6-128 Гб за $470 и $515 соответственно, тогда как старший Meizu 16 Pro окажется не только крупнее, но также мощнее и дороже. В этом смартфоне нас ожидают батарея 3600 мАч с 36-ваттной скоростной и 10-ваттной беспроводной зарядками, память 6 или 8 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб ROM по цене $580 или $625. Заметим, что по итогу Meizu 16 и 16 Pro стоят дороже флагмана Xiaomi Mi 8, так что Мейзу явно попытается прыгнуть выше головы и обогнать основного конкурента. В качестве конкурентных преимуществ будет задействована прошивка Flyme 7 вкупе с поддержкой всех сотовых сетей мира.