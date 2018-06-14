Спецификации флагманов Meizu 16 и 16 Pro утекли в сеть

В интернете обнаружены новые подробности о флагманских смартфонах Meizu 16 и 16 Pro из Поднебесной, анонс которых предварительно назначен на август текущего года. Это будут современные решения, внешне очень похожие на текущий Meizu 15, дизайн которого был принят очень тепло.

Meizu 16 и 16 Pro

Смартфоны Meizu 16 и 16 Pro будут наделены экранами на 5,6 и 6,1 дюйма соответственно с тонкими рамками по всему периметру, разрешением Full HD+ и Quad HD+, поддержкой 3D Touch и встроенным сканером отпечатков пальцев. Толщина корпусов не превысит 7,5 миллиметра, а в основу обоих аппаратов ляжет процессор Qualcomm 845 – самый передовой на данный момент. Также в них следует искать фотокамеры на 20 Мп спереди и 12 Мп сзади.

Младший Meizu 16 обзаведется батареей 3080 мАч, памятью 6-64 и 6-128 Гб за $470 и $515 соответственно, тогда как старший Meizu 16 Pro окажется не только крупнее, но также мощнее и дороже. В этом смартфоне нас ожидают батарея 3600 мАч с 36-ваттной скоростной и 10-ваттной беспроводной зарядками, память 6 или 8 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб ROM по цене $580 или $625. Заметим, что по итогу Meizu 16 и 16 Pro стоят дороже флагмана Xiaomi Mi 8, так что Мейзу явно попытается прыгнуть выше головы и обогнать основного конкурента. В качестве конкурентных преимуществ будет задействована прошивка Flyme 7 вкупе с поддержкой всех сотовых сетей мира.

Максим Мишенев, MobileDevice


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