Складной смартфон Samsung будет стоить как два iPhone X

Обнародована предварительная стоимость смартфона Samsung со складным корпусом и гибким экраном. Его могут показать в закрытом режиме на CES 2019 через полгода, а цена его уж точно не обрадует никого.

Samsung

Согласно полученным данным, гибкий экран своего нового смартфона компания Samsung сделает на матрице Super AMOLED, а вот про конструкцию самого корпуса информации пока что нет. В сложенном состоянии диагональ экрана составит 4,5 дюйма, что очень мало по современным меркам, а в разложенном это будет уже полноценный планшет на 7,3 дюйма по диагонали. О наличии выреза речи пока что нет, ведь это не Айфон и не один из его многочисленных клонов. У смартфона пока нет ни названия, ни характеристик, ни даже хотя бы одного рендера – впервые заявленный 4 года назад, он до сих пор так и не был представлен широкой публике.

Что же до его цены, то она составит в районе 1950 долларов США за минимальную конфигурацию, по информации от инсайдеров – за эти деньги можно купить четыре Xiaomi Mi 8, и сдача на Redmi 6 останется. Добавим также, что полгода назад свет увидел гибкий смартфон ZTE M7 – большая раскладушка с двумя рамками практически без рамок, а в этом году компания Huawei тоже планирует представить собственное гибкое решение.

Максим Мишенев, MobileDevice


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