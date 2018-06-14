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Все характеристики безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3 В китайской социальной сети Weibo опубликовали подробные характеристики готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3. Согласно данным, Xiaomi Mi Max 3 получит полноэкранный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей). Смартфон станет первым аппаратом из серии, обладающим двойной основной камерой. В качестве главного модуля будет использоваться 20-мегапиксельный сенсор Sony IMX363. Производительность грядущей новинки обеспечит новый процессор Qualcomm Snapdragon 710 в тандеме с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя, предположительно, составит 64 или 128 ГБ. Помимо этого, Xiaomi Mi Max 3 получит аккумулятор емкостью 5500 мАч и поддержку 18-ваттной быстрой зарядки Quick Charge 3.0. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10. Согласно заявлению исполнительного директора компании Лэй Цзюнь (Lei Jun), официальный релиз Xiaomi Mi Max 3 состоится в июле нынешнего года.

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