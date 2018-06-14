«Дешевый» iPhone 2018 выйдет на месяц раньше других iPhone

Согласно предыдущим слухам, из-за определенных проблем с производством LCD-панелей, самый бюджетный iPhone выйдет на рынок на пару месяцев позже двух других грядущих смартфонов Apple.

iPhone2018

В новом отчете аналитик Джун Чжан (Jun Zhang) из компании Розенблатт Секьюритис (Rosenblatt Securities) утверждает, что iPhone с ЖК-дисплеем отправится в производство «на месяц раньше, чем ожидалось». Конкретной даты Джун Чжан не указывает.

По прогнозам аналитика, «недорогой» iPhone будет самым востребованным смартфоном среди двух грядущих OLED-моделей 2018. Во второй половине нынешнего года, предположительно, Apple продаст до 85 миллионов штук своих новых гаджетов. Сообщается также, что Apple сменит поставщика адаптеров питания для iPhone и iPad, увеличив их выходную мощность, в том числе и для беспроводной зарядки.

Предположительно, iPhone с LCD-панелью получит 6,1-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти, простую камеру и алюминиевый каркас. Стоимость бюджетного iPhone будет составлять в пределах $700-800.


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