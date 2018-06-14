Sony Xperia XZ3 засветился на первых фото

Японский портал SumahoInfo опубликовал несколько живых фотографий готовящегося к выпуску флагманского смартфона Sony Xperia XZ3.

Sony Xperia XZ2 Compact

На снимках видно, что грядущая новинка внешне схожа с аппаратами серии XZ2. Xperia XZ3 получит безрамочный дизайн с дисплеем с соотношением сторон 18:9 и двойную основную камеру, расположенную сзади, вертикально по центру. Под камерой будет находится дактилоскопический сканер. Сверху над камерой, как и у предшественника Xperia XZ2, расположится светодиодная вспышка и специальные датчики, вероятно для лазерной и фазовой системы автофокусировки.

Xperia XZ3
Xperia XZ3
Xperia XZ3
Xperia XZ3

Предположительно, Sony Xperia XZ3 будет обладать 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920?1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой с модулями 19+12 Мп и 13-мегапиксельной селфи-камерой.

Аппаратной основой нового флагмана станет процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 400 ГБ. Емкость аккумулятора достигнет 3240 мАч. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo.

Официальный релиз Sony Xperia XZ3 ожидается на выставке IFA 2018, которая будет проходить в Берлине, с 31 августа по 5 сентября.


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