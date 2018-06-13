В планшет Samsung Galaxy Tab S4 встроят сканер радужки глаза

Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S4, на данный момент не анонсированный, имеет все шансы получить встроенный в него сканер радужной оболочки глаза. Об этом сообщили инсайдеры в компании, однако у Samsung уже был опыт по выпуску подобного рода устройства.

Samsung Galaxy Tab S4

Пару лет назад в продажу поступил планшет Tab Iris со сканером радужки, вот только это был узкоспециальный гаджет, не ориентированный на мейнстримный сегмент рынка. Samsung Galaxy Tab S4 исправит эту недоработку, плюс он намного мощнее своего 2-летнего предшественника. Как утверждается, сканер радужки поместят прямо над экраном, диагональ которого при высоком разрешении 2560х1600 точек составит 10,5 дюйма.

Компьютер соберут на прошлогоднем флагманском процессоре Qualcomm 835, к которому прикрутят 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, так что это своего рода увеличенный в размерах смартфон Samsung S8, тем более что в ряде комплектаций планшетник получит модуль LTE. Также к характеристикам Samsung Galaxy Tab S4 относятся динамики производства AKG с поддержкой 4-канального звука, что тоже является редкостью для планшетов. Анонс компьютера ожидается во второй половине лета этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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