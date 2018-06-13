Смартфон Huawei Mate 20 Pro наделят почти 7-дюймовым экраном OLED

Чем экран больше, тем он лучше – это касается ноутбуков, мониторов, телевизоров и, разумеется, смартфонов. В 2018 году никому не нужны неудобные 4-дюймовые Айфоны, и потому в новом Huawei Mate 20 Pro, на данный момент не анонсированном, может присутствовать дисплей почти на 7 дюймов по диагонали.



Согласно последним данным, фаблет Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться OLED-экраном на 6,9 дюйма с соотношением сторон 19:9 и, вероятно, вырезом в верхней части. Также в продажу поступит модель Mate 20 с экраном 6,1 дюйма, но тоже OLED. В основу обоих смартфонов ляжет процессор Kirin 980, тоже пока не представленный – по слухам, внутри него лежит 7-нанометровый техпроцесс, на данный момент самый современный.



Старшему Huawei Mate 20 Pro приписывается наличие до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб ROM, тогда как в младшем Mate 20 будет 6 Гб RAM и 128 Гб ROM в максимальной комплектации. На данный момент это все, что известно об этих смартфонах. Показать их должны в начале этой осени одновременно с дебютом упомянутого процессора, и в продажу они выйдут, вероятно, уже с Android 9 – мобильной ОС, представленной Google пару недель назад и уже находящейся на финальной стадии разработки.