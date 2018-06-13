Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A с идентичным дизайном

Компания Xiaomi официально анонсировала недорогие смартфоны Redmi 6 и Redmi 6A, очень похожие друг на друга и при этом очень доступные. К сожалению, в них нет процессоров от Qualcomm , но, к счастью, нет CPU и от Spreadtrum.



Смартфон Xiaomi Redmi 6, старший в данной линейке, имеет при себе новый CPU MediaTek Helio P22 – 12-нанометрвоый с частотой 2 ГГц на восьми ядрах. Экран аппарата поддерживает разрешение HD+ при диагонали 5,45 дюйма, есть слот microSD, LTE-модем, два SIM-слота, 3 или 4 Гб ОЗУ и накопитель на 32 или 64 гигабайта. фотокамеры смартфона получили матрицы 5 Мп спереди и 12+5 Мп сзади, а защита данных обеспечивается распознаванием лиц и сканером отпечатков пальцев. Моноблок укомплектован батареей 3000 мАч и пластиковым корпусом на 8 миллиметров.

