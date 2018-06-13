Анонсированы недорогие смартфоны Vodafone Smart N9 и N9 lite

Под маркой Vodafone представлены новые смартфоны Smart N9 и N9 lite из числа доступных, оба на ОС Android 8.1 Oreo, причем lite-версия получила модификацию Android Go. Аппараты поступят в продажу в Европе уже до конца текущего месяца по очень низкой цене.



Vodafone Smart N9 – это старший смартфон в линейке, он показан на первом фото. Его цена составит ровно 120 евро, и в нее войдут экран HD+ на 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти, накопитель на 16 Гб и фотокамеры 13 и 8 Мп, обе со светодиодной вспышкой. Батарея смартфона имеет емкость 2900 мАч, в качестве основы здесь используется процессор MediaTek MT6739 на четырех ядрах.

