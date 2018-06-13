Анонсированы недорогие смартфоны Vodafone Smart N9 и N9 lite
Под маркой Vodafone представлены новые смартфоны Smart N9 и N9 lite из числа доступных, оба на ОС Android 8.1 Oreo, причем lite-версия получила модификацию Android Go. Аппараты поступят в продажу в Европе уже до конца текущего месяца по очень низкой цене.
Vodafone Smart N9 – это старший смартфон в линейке, он показан на первом фото. Его цена составит ровно 120 евро, и в нее войдут экран HD+ на 5,5 дюйма, 2 Гб оперативной памяти, накопитель на 16 Гб и фотокамеры 13 и 8 Мп, обе со светодиодной вспышкой. Батарея смартфона имеет емкость 2900 мАч, в качестве основы здесь используется процессор MediaTek MT6739 на четырех ядрах.
Смартфон Smart N9 lite стоит еще дешевле – всего 95 евро, но и спецификации у него слабее. Здесь есть лишь 1 Гб оперативной и 8 Гб постоянной памяти, а экран хоть и сохранил разрешение HD+ или 1440х720 точек, но уменьшился до 5,3 дюйма по диагонали. Также упростились фотокамеры – 8 Мп сзади и 5 Мп спереди, а емкость АКБ снизили до 2460 мАч. Плюс, если в первом смартфоне есть сканер отпечатков пальцев, то в Smart N9 lite его уже нет. В наличии поддержка двух SIM-карт, сотовых сетей LTE и карт microSD до 64 Гб.
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Mobile
13.06.2018 12:13