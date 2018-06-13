«Киевстар» отменил тарификацию текстовых сообщений в Viber и WhatsApp для роуминга

«Киевстар» ввел новые условия пользования мессенджерами Viber и WhatsApp за границей. Теперь абоненты оператора, находящиеся в странах первой и второй зоны покрытия, могут без тарификации обмениваться текстовыми сообщениями, если оплатят пакет мобильного интернета на день. Стоимость 100 МБ в нем начинается от 35 грн. , пишут AIN.UA

«Киевстар» отменил тарификацию текстовых сообщений в Viber и WhatsApp для роуминга

Карта роуминга от «Киевстар»

При этом за отправку фото или аудиосообщений, звонки и видеозвонки трафик будет сниматься в прежнем режиме. Новые условия доступны для всех абонентов предоплаченной и контрактной связи, а также корпоративных пользователей, у которых активирована услуга «Свободный роуминг для бизнеса».

Также оператор сообщает, что количество украинских пользователей роуминга возросло. В сравнении с маем прошлого года, роумеров стало на 11% больше и они использовались в 2,5 раза больше мобильного интернета.


Михаил Сапитон, AIN


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