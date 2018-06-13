Apple заменит в iPhone разъём Lightning на USB Type-C

Согласно изданию Digitimes, в 2019 году компания Apple откажется от разъема Lightning при выпуске новых моделей iPhone и заменит его на порт USB Type-C.

Lightning появился в 2012 году одновременно с iPhone 5. От используемых в Android-смартфонах и планшетах micro-USB текущий разъем отличался симметричностью, большей конструктивной прочностью и более высокими скоростными и более мощными характеристиками. Теперь же и USB Type-C имеет практически все достоинства Lightning.

Учитывая, что Lightning-разъему более пяти лет, Apple своевременно задумалась об обновлении. Также компания решит проблемы с подключением iPhone к ноутбукам MacBook, которое невозможно без переходников.

Быстрая зарядка

На данный момент в комплект с смартфонами iPhone 2017 модельного года (iPhone 8 /8 Plus, iPhone X) входит зарядное устройство мощностью 5 Вт со съемным кабелем USB-A / Lightning. В отличие от самих смартфонов, такое зарядное устройство не поддерживает быструю зарядку. Так что владельцам iPhone приходилось приобретать более продвинутый набор из зарядного устройства на 29 Вт ($49) и кабеля USB-C / Lightning ($29).

Недостатки USB Type-C

Стоит заметить, что Lightning в плане надежности конструкции будет немного лучше. Ведь внутри USB-разъема, как и раньше, присутствует тонкая контактная вкладка, которую легко сломать при попадании посторонних частиц. В таком случае владельцу придется ремонтировать USB-вход. А вот при поломке Lightning, даже отломав штекер, необходимо будет всего лишь поменять кабель.