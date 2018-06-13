Apple может на 20 % сократить заказы комплектующих для грядущих смартфонов

Сразу после выпуска iPhone X появились многочисленные прогнозы о том, что новинка не достигнет ожидаемого Apple уровня продаж. Купертинская компания и сама, похоже, на это намекала во время финансового отчёта в прошлом месяце, сравнивая продажи iPhone X с Суперкубком по футболу, в котором будто бы главное — победа, а не количество заработанных очков.

По данным IDC, общемировой рынок смартфонов впервые в индустрии продемонстрировал спад на 0,3 % до 1,46 млрд отгруженных в 2017 году устройств. При этом поставки iPhone в последнем квартале прошлого года сократились на 1 % до 77,31 млн единиц.

Согласно отчёту Nikkei Asian Review, Apple может стараться обезопасить себя от избыточных запасов. Их источники в цепочках поставок утверждают, что в текущем году заказано меньше компонентов для iPhone: «Apple достаточно сдержанна в вопросе размещения новых заказов на готовящиеся в этом году iPhone. Конкретно для трёх новых моделей общая планируемая мощность может быть на 20 % меньше, чем в прошлом году».

Прогнозируемое сокращение объёмов производства может объясняться не только снижением интереса к продукции Apple , но и политикой самой компании, повысившей цены на свои смартфоны.

Предполагается, что Apple готовит три новых модели смартфонов: две основные флагманские модели с OLED-экранами разного размера и удешевлённую версию, которая, вероятно, станет последним iPhone с ЖК-экраном.

Как сообщает Yuanta Securities Investment Consulting, крупнейшим сборщиком новых iPhone в 2018 году останется Foxconn. Ей будет поручено производство всего объёма 5,8-дюймовых решений, и 80–90 % тиража 6,5" модели, а также 30 % экземпляров бюджетного продукта с 6,1" ЖК-дисплеем, остальные 60 % которого будут переданы Pagatron наряду с 10–15 % старшей флагманской модели. Wistron получит оставшуюся малую часть от заказов Apple .

В следующем году вся серия будет переведена на OLED в интересах энергопотребления, толщины и более высокой контрастности.



