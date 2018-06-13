Смартфону LG G8 ThinQ пророчат наличие 4К-дисплея
Сетевые источники обнародовали предварительную информацию о мощном смартфоне LG G8 ThinQ, который, как ожидается, придёт на смену нынешнему флагману G7 ThinQ (на изображениях).
Напомним, что модель G7 ThinQ оборудована дисплеем FullVision MLCD+ с диагональю 6,1 дюйма и разрешением 3120 ? 1440 точек. «Сердцем» служит процессор Snapdragon 845. Сзади установлена камера с двумя 16-мегапиксельными сенсорами.
Смартфон G8 ThinQ, выход которого ожидается в следующем году, по слухам, будет наделён экраном стандарта 4К (3840 ? 2160 точек). По сравнению с G7 ThinQ при условии сохранения прежнего размера пиксельная плотность возрастёт с 563 PPI (точек на дюйм) до 722 PPI.
Вычислительную нагрузку, если верить имеющейся информации, возьмёт на себя будущий процессор Snapdragon 855. Это изделие будет производиться по 7-нанометровой технологии и объединит не менее восьми вычислительных ядер.
Можно также предположить, что аппарат G8 ThinQ получит двойную камеру, 8 Гбайт оперативной памяти и корпус с безрамочным дизайном.
Анонс смартфона G8 ThinQ состоится не ранее первой половины следующего года. Компания LG появившуюся информацию, разумеется, не подтверждает.
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