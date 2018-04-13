Сгибаемый смартфон с OLED-экраном показали на видео

В Тайваньском научно-исследовательском институте промышленных технологий был разработан прототип сгибаемого смартфона с гибким дисплеем на OLED-матрице.

гибкий экран

Основной проблемой в разработке складных мобильных устройств с гибким дисплеем является их недолговечность. По заявлениям разработчиков, прототип максимально соответствует нормам коммерческих продуктов и гарантирует 200 000 открытий. При этом, даже 150 сгибаний в день хватит приблизительно на 4 года эксплуатации смартфона.

В ближайшие годы гибкие мобильные устройства намерены представить такие компании, как Apple, Samsung, LG и Huawei. Подобные устройства можно будет оснащать большим дисплеем, так как при необходимости его можно будет сложить для экономии места.


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