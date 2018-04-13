Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark с 8 ГБ ОЗУ

Компания Xiaomi официально представила игровой смартфон Black Shark. Гаджет получил интересный дизайн, мощную начинку и съёмный геймпад с джойстиком.

Дисплей

Xiaomi Black Shark получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 ? 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9 и со скоростью обновления 120 Гц. Также стоит отметить максимальную яркость в 550 кд/м2. Под экраном размещена кнопка Home со сканером отпечатков пальцев.

Игровой режим и производительность

Аппаратной основой устройства стал флагманский 10 нм процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 и тактовой частотой 2,8 ГГц, дополненный графическим ускорителем Adreno 630 и модемом X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1 ГБит/с.

В устройстве предусмотрена специальная кнопка Shark для быстрого перехода в игровой режим в игровом режиме, в котором, к слову, модель набирает 279,464 баллов в бенчмарке Antutu. Примечательно, что Black Shark оснащён специальной жидкостной системой охлаждения, которая не только снижает температуру SoC на 8°C, но и препятствовать троттлингу.

Смартфон доступен в двух вариантах с различным объёмом ОЗУ и флеш-памяти UFS 2.1: 6 ГБ ОЗУ /128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ /128 ГБ. В качестве программного обеспечения используется Android 8.1 Oreo с собственной оболочки JOY UI, построенной на основе MIUI от Xiaomi.

Геймпад

Геймпад Shark Gamepad подсоединяется к смартфону с одной стороны. Он включает джойстик, триггер, аккумулятор на 340 мАч, что позволяет играть 30 часов без подзарядки.

Камеры

Black Shark обладает двойной основной камерой с модулями 12+20 Мп (диафрагма f/1.75 в обоих случаях) и с LED-вспышкой. Камера поддерживает фазовый автофокус и съемку 4K-видео. Разрешение фронтальной камеры составляет целых 20 Мп с объективом f/2.2.

Аккумулятор и время автономной работы

В смартфоне используется несъёмная батарея на 4000 мАч с поддержкой скоростной зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. По словам разработчиков, она обеспечит до 5 часов работы в игровом режиме.

Прочие характеристики

Среди других особенностей смартфона стоит отметить наличие симметричного разъёма USB Type-C и «умных» динамиков, обеспечивающих объёмное звучание и лучшее позиционирование в играх.

Поддерживаются 2 SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 161,6?75,4?9,25 мм, а вес – 190 граммов.

Цена и старт продаж

Смартфон Xiaomi Black Shark предлагается по цене $477 за версию 6+64 ГБ и $557 за версию 8+128 ГБ в двух цветовых гаммах – Polar Black и Sky Gray. Геймпад Shark Gamepad покупается отдельно и обойдётся в $29. Продажи стартуют 20 апреля 2018 года. Предзаказ можно оформить уже сейчас.