Huawei Y6 (2018) – недорогой смартфон с Android Oreo

Компания Huawei показала свой новый смартфон Y6 (2018) из числа бюджетных, заряженный, тем не менее, очень неплохо с учетом стоимости. В продажу он поступит этой весной в большинстве стран мира, и в его распоряжении сразу окажется ОС Android 8 Oreo с фирменной прошивкой EMUI 8.1.

Huawei Y6 (2018)

Смартфон Huawei Y6 (2018) оценен в 150 долларов США для рынка Китая, и за эти деньги в нем уже есть процессор Qualcomm 450 с видеокартой Adreno 506, 2 гигабайта ОЗУ и накопитель 16 Гб с поддержкой карт microSD. Экран смартфона – это панель IPS в формате 18:9 и с разрешением HD+ при диагонали 5,7 дюйма. Фотокамеры Huawei Y6 (2018) – это фронталка на 5 Мп и основная на 13 Мп с мощной вспышкой.

Есть функции записи Full HD видео и разблокировки по лицу, но вот двойной модуль здесь не предусмотрен. Huawei Y6 (2018) поставляется с батареей 3000 мАч, парой слотов под SIM-карты, LTE-модемом, ресивером GPS и прочими стандартными компонентами, но вот про быструю зарядку в пресс-релизе нет ни единого слова. В итоге получаем неплохой мобильник от А-бренда, но, если вдуматься, то часть денег будет заплачена именно за логотип производителя – за те же деньги уже сегодня можно купить Xiaomi Redmi 5 Plus, возможностей у которого будет побольше.

Максим Мишенев, MobileDevice


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