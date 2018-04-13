Геймерский смартфон Xiaomi Black Shark появился на фото

Уже сегодня состоится официальный дебют игрового смартфона Xiaomi Black Shark. В сети уже появились реальные фотографии грядущей новинки. На снимках показаны обе стороны гаджета.

Xiaomi Mi 7

Спереди Black Shark похож на прошлогодний Xiaomi Mi6, но с более закруглёнными углами. Под дисплеем находится аппаратная кнопка со сканером отпечатков пальцев. Согласно базе данных AnTuTu, телефон получит экран с разрешением Full HD+ (2160 ? 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9. Задняя панель смартфона имеет необычный дизайн, благодаря возможности подключения геймерского Bluetooth-аксессуара с джойстиками и крестовинами. Как видно на фото, Black Shark будет оснащён двойной основной камерой с LED-вспышкой.

Xiaomi Black Shark
Xiaomi Black Shark

На заднем плане видна упаковка от самого смартфона. Ожидается, что он будет поставляться со специальным аксессуаром, который крепится на верхней части устройства и выступает в качестве контроллера в играх.

Предположительно, Xiaomi Black Shark получит процессор Qualcomm Snapdragon 845, а также три варианта памяти 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Все подробности мы сможем узнать уже сегодня, 13 апреля.




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