Huawei готовит по-настоящему гибкий смартфон

Компания Huawei имеет все шансы первой в мире выпустить по-настоящему гибкий смартфон. Она уже работает над ним, притом довольно активно, и выйти он может уже буквально осенью текущего года.



Это весьма тревожный звоночек для Samsung, которая вот уже четыре года не может разродиться своим Galaxy X – неким гибким смартфоном, который никто никогда в глаза не видел. Впрочем, и новинка от Huawei тоже не была анонсирована и существует пока что где-то в недрах отдела R&D китайского вендора и на паре компьютерных изображений и эскизов. Согласно имеющимся данным, экран для смартфона Huawei изготовит компания LG, у которой есть соответствующие патенты и технологии, и это будет матрица OLED.



Мобильник изготовят в формате книжки, чтобы в раскрытом виде он превращался в удобный компактный планшет. Все спецификации будущего гибкого смартфона держатся в тайне, но далеко не факт, что его запустят в серийное производство – вероятнее всего, Huawei попросту продемонстрирует всему миру свои возможности и заодно оценит реакцию публики. Добавим, что над гибкими средствами связи также работают Oppo, Lenovo и ZTE , но у них пока что все весьма печально – до анонса еще год или два.