Samsung работает над смартфоном с нетипичным дизайном

Новый неизвестный смартфон от компании Samsung появился в базе данных китайского телекоммуникационного агентства TENAA. Аппарат с модельным номером SM-G8850 обладает нетипичным для южнокорейского производителя дизайном.

Как видно на изображениях, готовящийся к выпуску смартфон Samsung SM-G8850 будет компактным и получит двойную основную камеру, с вертикальным расположением модулей. Камера расположится сзади в левом в верхнем углу, а не в центре как обычно. На задней панели также будет находится и дактилоскопический сканер.

Согласно данным, Samsung SM-G8850 получит 5,8-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор с максимальной частотой 2,5 ГГц, 4/6 ГБ оперативной памяти, поддержку microSD-карт до 256 ГБ, двойную основную камеру с модулями 8+8 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор ёмкостью 3 000 мАч. Размеры аппарата составят 147,7?68,7?8,4 мм. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.0 Oreo.

Когда выйдет Samsung SM-G8850 и под каким именем пока неизвестно.