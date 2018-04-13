Samsung выпустила «смартфон», который невозможно подключить к интернету

Южнокорейская компания Samsung представила на домашнем рынке новую модель Galaxy J2 Pro. Целевая аудитория «смартфона» — местные студенты, которые пытаются избежать рассеивания внимания из-за интернета, пишет издание SamMobile. , пишут AIN.UA

J2 Pro выглядит как обычный бюджетник: позволяет звонить, писать сообщения и снимать на встроенную камеру. Однако в J2 Pro нет модулей для поддержки 2G или 3G, а также отсутствует возможность подключения к сетям Wi-Fi.

Аппарат обладает 5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением qHD, работает на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 1.4 GHz, имеет 1,5 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 Гб (расширяется с помощью SD-слота). Он поставляется с одним предустановленным приложением, Diodict 4, которое помогает студентам учить новые слова из корейского и английского языков. Об установленной оперативной системе сведений нет, но вероятнее всего, на борту Android с внешней оболочкой.

Стоимость J2 Pro в Корее — $185, но необычным «смартфоном» можно обзавестись и бесплатно. Samsung запустила для студентов колледжей специальную акцию: они смогут получить полный рефанд средств, если купят J2 Pro в течение июня, а после сдачи экзаменов приобретут любой смартфон компании из топовых серий S или A.