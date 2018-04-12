Thuraya X5-Touch – первый в мире спутниковый смартфон на Android

Региональный оператор спутниковой телефонной связи Thuraya представил первый в мире спутниковый Android-смартфон под названием X5-Touch.

Thuraya X5-Touch

Новинка, в первую очередь, ориентирована на пользователей, которым приходится много путешествовать и посещать удаленные уголки нашей планеты. Аппарат оснащен двумя слотами для SIM-карт с режимом Always On. Таким образом, может одновременно поддерживаться спутниковая связь и традиционная сотовая связь.

Thuraya X5-Touch получил 5,2-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Также имеются кнопка SOS, ёмкий аккумулятор и ряд функций подключения, таких как Bluetooth, Wi-Fi и NFC.

Thuraya утверждает, что X5-Touch является самым прочным телефоном в индустрии MSS. Корпус устройства защищён от воды и пыли (IP67) и отвечает требованиям американского военного стандарта MIL.

Старт продаж Thuraya X5-Touch намечен на четвертый квартал нынешнего года. Стоимость новинки пока неизвестна.


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