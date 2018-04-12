Мы протестировали мобильное приложение «Укрпошта»: первые впечатления

Разработкой приложения занималась компания D2. В нем доступны некоторые базовые услуги компании: трекинг посылок, заказ и оформление передачи (в онлайн-калькуляторе можно рассчитать ее стоимость), а в отдельном разделе — оформить марку с любимой картинкой, пишут AIN.UA .

Приложение весит около 60 МБ, качается и запускается быстро.

На основном экране пользователю сразу выводят все опции, которые здесь доступны. Это услуга заказа курьера, поиска отделений, расчет стоимости отправки документов или посылки, услуги по денежным переводам и так далее:

В онлайн-калькуляторе можно посчитать, сколько будет стоить отправить посылку из города А в город B, при определенном весе и размере. Ниже — пример приблизительного расчета небольшой посылки из Киева в Днепр (чтобы получить точную стоимость, нужно указывать номера почтовых отделений, откуда и куда вы будете отправлять посылки).

После расчетов посылку можно оформить: информация о ней поступит во все автоматизированные отделения «Укрпочты», сейчас их около 2500. После этого можно прийти в отделение и назвать номер посылки — вся информация подтянется кассиру.

Можно считать цену как для внутриукраинских отправлений, так и для посылок за рубеж.

Одна из самых популярных функций на сайте компании — трекинг посылок. Здесь она тоже работает. Нужно вбить номер отправления и проследить его путь, а можно отсканировать его камерой смартфона, для чего нужно будет разрешить доступ к ней. В целом, приложение попросит несколько разрешений — к камере, к геолокации, к контактам, к галерее.

Номер отправления можно переименовывать, нажав на «Изменить название» рядом с номером — вместо набора из цифр и букв можно назвать его, например, «Посылка родителям», чтобы проще ориентироваться в списке отправлений, если вы часто отсылаете и принимаете посылки. Следить за посылками можно будет с помощью пуш-уведомлений: если посылка поступила в отделение, пользователю придет оповещение (в тестовой версии эта функция была недоступна, в публичной ее можно включить, добавив отправление в избранные).

Историю своих почтовых отправлений можно смотреть в личном кабинете, для чего придется зарегистрироваться на сайте компании.

В приложении можно также найти ближайшие отделения «Укрпочты», для чего нужно будет разрешить ему узнать, где вы сейчас находитесь. Отделения покажут на карте Google , а также выведут список ближайших, с адресами, часами работы и телефоном (было бы круто, если бы можно было позвонить из приложения в отделение, но пока что здесь указан только телефон горячей линии):

Еще одна геолокационная возможность: поиск индекса по адресу и наоборот. Это пригодится, когда нужно оформить посылку или письмо (если вы все еще отправляете бумажные письма).

В приложении доступны три таких опции: «С карты домой» — перевод денег с банковской карты на любое автоматизированное почтовое отделение или же с адресной доставкой (это удобно, если у получателя нет своей карточки или банкомата поблизости), «С карты на отделение» (когда деньги доставляются на конкретное отделение) и «С карты на карту». Платежи обрабатывает компания Portmone. При попытке оформить платеж «С карты домой» в приложении несколько раз обнулялись уже заполненные поля с реквизитами отправителя и получателя (ФИО, телефон, адрес, сумма) и после третьей попытки мы сдались.

Было бы удобно, если бы в поля с данными получателя можно было бы выбирать человека из списка контактов — по крайней мере, его имя и телефон. Логично предположить, что часто эта функция используется для отправки денег близким, которые точно есть в контакт-листе.

Зато сработал перевод с карты на карту (тестировали на картах «ПриватБанка»):

Самая веселая часть приложения — создание марки с рисунком на свой выбор. Можно загрузить картинку со смартфона, а можно переключиться на камеру и заснять красивый закат или свое улыбающееся лицо — и примерить его на почтовую марку. Возьмем, для примера, эту симпатичную сову:

Небольшая проблема в том, что изображение придется кадрировать и редактировать в смартфоне, прежде чем загружать — в самом приложении нет графического редактора или хотя бы рамки для кадрирования картинки под правильный формат (какое соотношение сторон у почтовых марок, мы в приложении так и не нашли). Если не обратить на это внимания, ваше лицо на селфи-марке удивленно вытянется.