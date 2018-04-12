Прекращены продажи смартфонов Pixel и Pixel XL

Интернет-гигант Google официально прекратил продажи своих смартфонов Pixel и Pixel XL – первых, выпущенных под собственным брендом Pixel. На рынке они просуществовали в течение полутора лет – их представили в середине осени 2016 года.



Смартфоны Pixel и Pixel XL пришли на смену серии Nexus и оказались весьма неплохими с точки зрения возможностей, а их камера и вовсе была признана лучшей на рынке. Тем не менее, мобильные гаджеты слишком быстро устаревают, и уже в октябре 2017 вышло второе поколение пиксельных смартфонов, настолько же неудачное, насколько и дорогое. Pixel и Pixel XL второго поколения имеют проблемы как с аппаратной, так и с программной начинкой, однако из продажи были изъяты именно первые, качественные аппараты.



Первое поколение Пикселей гарантированно получит обновление до Android 9 P – эту операционку Google анонсирует уже в мае и выпустит ближе к осени, однако десятый Андроид этим мобильникам уже не светит. В октябре текущего года Google намерен представить третье поколение Pixel и Pixel XL, информации о котором пока что немного.