iFixit оценили ремонтопригодность Huawei P20 Pro

Специалистами ресурса iFixit демонтировали новый смартфон Huawei P20 Pro, и оценили его ремонтопригодность. В ходе разборки ремонтники обнаружили интересную особенность новинки, о которой китайская компания прежде официально не сообщала.

Huawei P20 Pro стал первым смартфоном, обладающим тройной основной камерой, которая включает 40-мегапиксельный модуль (f/1,8), 20-мегапиксельный монохромным сенсор (f/1,6) и 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом (f/2,4) для трёхкратного оптического зума.

Как утверждала Huawei , система оптической стабилизации изображения присутствует только в 8-мегапиксельном модуле, а в двух других используется цифровая стабилизация. Однако специалисты iFixit обнаружили, что OIS имеется во всех трёх модулях.

При демонтаже специалистами было отмечено, что многие компоненты модульные, а значит их можно легко заменить. Аккумулятор также подлежит замене, но для этого потребуются усилия и время, так как он приклеен к корпусу. Проблемными для ремонта специалисты отметили стеклянные панели спереди и сзади, а также необходимость преодоления двух слоёв клея для замены экрана.