iFixit оценили ремонтопригодность Huawei P20 Pro

Специалистами ресурса iFixit демонтировали новый смартфон Huawei P20 Pro, и оценили его ремонтопригодность. В ходе разборки ремонтники обнаружили интересную особенность новинки, о которой китайская компания прежде официально не сообщала.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro стал первым смартфоном, обладающим тройной основной камерой, которая включает 40-мегапиксельный модуль (f/1,8), 20-мегапиксельный монохромным сенсор (f/1,6) и 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом (f/2,4) для трёхкратного оптического зума.

Как утверждала Huawei, система оптической стабилизации изображения присутствует только в 8-мегапиксельном модуле, а в двух других используется цифровая стабилизация. Однако специалисты iFixit обнаружили, что OIS имеется во всех трёх модулях.

Huawei P20 Pro разборка
Huawei P20 Pro разборка
Huawei P20 Pro разборка
Huawei P20 Pro разборка
Huawei P20 Pro разборка
Huawei P20 Pro разборка

При демонтаже специалистами было отмечено, что многие компоненты модульные, а значит их можно легко заменить. Аккумулятор также подлежит замене, но для этого потребуются усилия и время, так как он приклеен к корпусу. Проблемными для ремонта специалисты отметили стеклянные панели спереди и сзади, а также необходимость преодоления двух слоёв клея для замены экрана.

iFixit оценили ремонтопригодность Huawei P20 Pro в 4 балла из 10 возможных.


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