В Apple iPhone появится «уникальная» тройная камера

От инсайдеров в Apple станет известно, что компания планирует выпустить новый смартфон iPhone с уникальной и инновационной тройной камерой, которой нет пока что ни у кого, чтобы произвести очередную революцию. Это, само собой, сарказм, так как тройной камерой оснащен Huawei P20 Pro, представленный две недели назад, и Apple попросту скопирует эту идею.

Apple iPhone

У Apple уже есть опыт по позиционированию распространенных технологий в качестве своего собственного ноу-хау: в 2017 году она с гордостью представила беспроводную зарядку Qi, которая в ходу уже пять лет, но только у других производителей. iPhone с тройной камерой выйдет в свет лишь в следующем году, и за это время Apple, возможно, действительно доработает этот модуль. Впрочем, верится в это с большим трудом, так как сообщается лишь о 12-мегапиксельном разрешении.

Впрочем, также упомянут 5-кратный оптический зум, и вот это уже интересно, ведь тот же iPhone X имеет 2-кратный зум. С другой стороны, чего-либо конкретно нового Apple не представит – 5-кратное оптическое приближение уже есть именно у Huawei P20 Pro, вот только снимает он в разрешении 40 Мп. В текущем году модельный ряд Айфонов пополнится тремя новыми моделями, но без особых нововведений.

Максим Мишенев, MobileDevice


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