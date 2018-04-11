ZTE представила недорогой смартфон A530

Компания ZTE провела анонс своего нового смартфона A530 и сразу же приступила к его продажам, но пока лишь на территории Китая. Это сугубо бюджетное решение для тех, кому нужно в первую очередь звонить, но и цена у него соответствующая, плюс есть широкоформатный экран с соотношением сторон 18:9 и сравнительно тонкими рамками.

ZTE A530

Стоит новый ZTE A530 ровно 125 долларов США при заказе из Поднебесной, и в эту цену входит в первую очередь экран на 5,45 дюйма по диагонали с относительно тонкими рамками и высоким для данного ценового диапазона разрешением HD+ или 1440х720 пикселей. Построен смартфон на базе однокристальной системы MediaTek MT6739, в составе которой имеются видеокарта PowerVR GE8100 и четыре вычислительных ядра по 1,5 Ггц каждое.

Помимо этого, в наличии немного памяти – 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной, а также слот microSD. Работает смартфон под управлением ОС Android 8 Oreo, несмотря на свою бюджетность, и поверх нее стоит фирменная прошивка MiFavor 5.2, а толщина корпуса не превышает 9 миллиметров, с учетом батареи на 2600 мАч. Список характеристик ZTE A530 дополнен двумя слотами под SIM-карты, LTE-модемом и традиционными модулями беспроводной связи.

Максим Мишенев, MobileDevice


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