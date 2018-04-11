Гарнитура Ghost AR использует телефон для создания нового взгляда на мир

Гарнитура Ghost AR использует телефон для создания нового взгляда на мир

Технологии дополненной реальности либо очень дорогие, либо ограничены возможностями телефона. Новая гарнитура нацелена на то, чтобы сделать AR доступным и захватывающим.

Ghost в настоящее время собирает средства на Indiegogo, использует возможности AR смартфона для слияния реального и цифровог прямо перед вашими глазами.

Гарнитуры, такие как Microsoft HoloLens и Magic Leap One, по-прежнему ограничены разработчиками, но в то же время Apple и Google привносят все более сложные AR в наши смартфоны.

Ghost стремится объединить лучшее из обоих миров. Двухуровневое устройство имеет держатель для вашего телефона сверху и козырька под ним, через который вы можете просматривать реальный мир, с выложенными выше накладками на смартфонах.

За два года разработчики заявили, что они были вдохновлены смартфонами VR, такими как Samsung Gear VR и Daydream View от Google.

Гарнитура Ghost будет совместима с любым iPhone, начиная с 6-го поколения, а также с обоими поколениями телефона Google Pixel и телефонами Galaxy S7 и S8.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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