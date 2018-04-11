Гарнитура Ghost AR использует телефон для создания нового взгляда на мир
Технологии дополненной реальности либо очень дорогие, либо ограничены возможностями телефона. Новая гарнитура нацелена на то, чтобы сделать AR доступным и захватывающим.
Ghost в настоящее время собирает средства на Indiegogo, использует возможности AR смартфона для слияния реального и цифровог прямо перед вашими глазами.
Гарнитуры, такие как Microsoft HoloLens и Magic Leap One, по-прежнему ограничены разработчиками, но в то же время Apple и Google привносят все более сложные AR в наши смартфоны.
Ghost стремится объединить лучшее из обоих миров. Двухуровневое устройство имеет держатель для вашего телефона сверху и козырька под ним, через который вы можете просматривать реальный мир, с выложенными выше накладками на смартфонах.
За два года разработчики заявили, что они были вдохновлены смартфонами VR, такими как Samsung Gear VR и Daydream View от Google.
Гарнитура Ghost будет совместима с любым iPhone, начиная с 6-го поколения, а также с обоими поколениями телефона Google Pixel и телефонами Galaxy S7 и S8.
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