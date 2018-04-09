Опубликовано «живое» фото смартфона Xiaomi Black Shark

В сети появилась первая «живая» фотография смартфона Xiaomi Black Shark, и это как раз тот случай, когда хочется, чтобы она не была поддельной. На снимке показан гаджет с совершенно уникальным дизайном, да еще и со съемным игровым контроллером.



Xiaomi Black Shark – это сам по себе игровой смартфон, и конкурентов у него на момент релиза вообще не будет, поскольку прошлогодний Razer Phone обладает менее интересным дизайном и не такой современной начинкой. На верхней части фото можно увидеть дополнительный съемный аккумулятор и по совместительству аналоговый стик и прочие игровые кнопки. Если батарейка подключается к разъему USB-C, то сам контроллер можно использовать и на расстоянии благодаря синхронизации по Bluetooth.



Анонс Xiaomi Black Shark ожидается этой весной, на что прямо указывает увеличившееся количество сливов информации о нем. На данный момент известно о наличии в нем 6 или 8 Гб оперативной памяти, экрана Quad HD+ с частотой обновления до 144 Гц, накопителя на 256 гигабайтов и, разумеется, процессора Qualcomm 845, равных которому пока что попросту нет. Управляться Xiaomi Black Shark будет, по традиции, прошивкой MIUI поверх ОС Android 8.1, и стоимость смартфона, несмотря на все его навороты, окажется ниже в сравнении со всеми флагманами 2018 года от других производителей.