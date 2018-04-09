Опубликовано «живое» фото смартфона Xiaomi Black Shark

В сети появилась первая «живая» фотография смартфона Xiaomi Black Shark, и это как раз тот случай, когда хочется, чтобы она не была поддельной. На снимке показан гаджет с совершенно уникальным дизайном, да еще и со съемным игровым контроллером.

Xiaomi Black Shark

Xiaomi Black Shark – это сам по себе игровой смартфон, и конкурентов у него на момент релиза вообще не будет, поскольку прошлогодний Razer Phone обладает менее интересным дизайном и не такой современной начинкой. На верхней части фото можно увидеть дополнительный съемный аккумулятор и по совместительству аналоговый стик и прочие игровые кнопки. Если батарейка подключается к разъему USB-C, то сам контроллер можно использовать и на расстоянии благодаря синхронизации по Bluetooth.

Анонс Xiaomi Black Shark ожидается этой весной, на что прямо указывает увеличившееся количество сливов информации о нем. На данный момент известно о наличии в нем 6 или 8 Гб оперативной памяти, экрана Quad HD+ с частотой обновления до 144 Гц, накопителя на 256 гигабайтов и, разумеется, процессора Qualcomm 845, равных которому пока что попросту нет. Управляться Xiaomi Black Shark будет, по традиции, прошивкой MIUI поверх ОС Android 8.1, и стоимость смартфона, несмотря на все его навороты, окажется ниже в сравнении со всеми флагманами 2018 года от других производителей.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Абонентам «Киевстар», которые используют больше 6 ГБ в сутки, порежут скорость
«Киевстар» запустил 4G в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и других городах
Почему «Киевстар» все еще не запустил 4G?
Какие смартфоны поддерживают быстрые обновления Android?Какие смартфоны поддерживают быстрые обновления Android?
Samsung допустила утечку информации о Galaxy A6 и A6+Samsung допустила утечку информации о Galaxy A6 и A6+
Блок рекламы


Похожие новости
У Xiaomi появится сразу два смартфона на базе Qualcomm 670У Xiaomi появится сразу два смартфона на базе Qualcomm 670
Cъёмка фото мешает формировать воспоминанияCъёмка фото мешает формировать воспоминания
Широкоформатный смартфон Smartisan Nut 3 показали на новом фотоШирокоформатный смартфон Smartisan Nut 3 показали на новом фото
Рассекречен дизайн флагманского смартфона OnePlus 6Рассекречен дизайн флагманского смартфона OnePlus 6
Xiaomi разослала приглашения на презентацию игрового смартфона Black SharkXiaomi разослала приглашения на презентацию игрового смартфона Black Shark
Основатель Xiaomi подтвердил наэкранный дактилоскоп в Mi 7Основатель Xiaomi подтвердил наэкранный дактилоскоп в Mi 7
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на официальном рендереИгровой смартфон Xiaomi Black Shark показался на официальном рендере
CEO Xiaomi подтвердил экранный сканер отпечатков в Xiaomi Mi7CEO Xiaomi подтвердил экранный сканер отпечатков в Xiaomi Mi7
У смартфона Honor 10 появилась дата анонсаУ смартфона Honor 10 появилась дата анонса
Характеристики смартфона OnePlus 6 официально подтвержденыХарактеристики смартфона OnePlus 6 официально подтверждены
Последние новости
Подгружаем последние новости