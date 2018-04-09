У Xiaomi появится сразу два смартфона на базе Qualcomm 670

Возможности процессора Qualcomm 670 весьма заинтересовали компанию Xiaomi, и она уже работает над своим первым смартфоном на базе этого чипа. Сегодня выяснилось, что смартфонов будет сразу два, и оба они должны выйти до конца текущего года.



Следует отметить, что сам процессор Qualcomm 670 пока не был представлен официально, однако Xiaomi получила тестовые его экземпляры в числе первых, что уже дает ей немалое преимущество перед всеми конкурентами. Одним из двух смартфонов с этим CPU внутри может стать Mi Max 3 – третье поколение крайне успешного фаблета с гигантским экраном, который в этой модели лишится верхней и нижней рамок и станет еще более крупным.



По слухам, обнаружить Qualcomm 670 получится и в более компактном фаблете Mi Note 3, который перекочевал из флагманов в середнячки еще в прошлом году с анонсом Mi Note 3. Согласно непроверенным данным, в состав ожидаемого CPU войдут восемь ядер, поделенные на два кластера, где в первый войдут два высокопроизводительных ядра, а во второй – шесть энергоэффективных. Прочие параметры процессоры покрыты тайной, да и спецификации смартфонов от Xiaomi с ним внутри тоже пока не сообщаются. Разве что известно, что диагональ экрана Xiaomi Mi Max 3 увеличится до 7 дюймов при сохранении текущих габаритов корпуса.